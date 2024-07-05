Мбаппе — о матче с Португалией: «У Франции есть голод к великим свершениям»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с Португалией в 1/4 финала чемпионата Европы-2024.

«Настрой перед матчем с Португалией? Мы все еще на турнире и мы готовы! У нас есть голод к великим свершениям. Это будет сложная игра, но мы надеемся, что выйдем в полуфинал», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в Гамбурге. Начало — 22.00 по московскому времени.