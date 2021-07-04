Кьеза сравнил игру сборных Италии и Испании перед полуфиналом Евро
20:52
Форвард сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Евро-2020 против Испании.
«Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному», — приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
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