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Кьеза сравнил игру сборных Италии и Испании перед полуфиналом Евро

20:52
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Форвард сборной Италии Федерико Кьеза поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Евро-2020 против Испании.

«Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному», — приводит слова Кьезы официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля