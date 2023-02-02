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Сегодня, 08:37

Кьеза рассказал о желании выступить на чемпионате Европы 2024 года

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы 2024 года.

«Мы настраиваемся на победу в чемпионате Европы в 2024 году. Конечно, я хотел бы сыграть в том матче с Северной Македонией, но это не было возможным. Жаль», — цитирует слова Кьезы итальянское новостное агентство ITASportPress.

ЧМ-2022 Кьеза пропустил, так как Италия не смогла выйти на турнир из-за поражения от Северной Македонии (0:1).

Федерико Кьеза
Сборная Италии по футболу
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