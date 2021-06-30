Кейн заявил, что сборная Англии опасна для любой команды на Евро-2020

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высоко оценил игру своей команды на Евро-2020.

«Любая команда будет знать, что мы опасны. Нет ничего лучше, чем оправдать ожидания. Мы должны гордиться победой над Германией, но нельзя останавливаться. Мы знаем, где хотим оказаться. Я надеюсь, что мы пробьемся в полуфинал, а затем — в финал», — приводит BBC слова Кейна.

В 1/8 финала Евро-2020 Англия обыграла Германию (2:0). В четвертьфинале турнира англичане встретятся с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).