Кейн заявил, что сборная Англии опасна для любой команды на Евро-2020
11:16
Нападающий сборной Англии Харри Кейн высоко оценил игру своей команды на Евро-2020.
«Любая команда будет знать, что мы опасны. Нет ничего лучше, чем оправдать ожидания. Мы должны гордиться победой над Германией, но нельзя останавливаться. Мы знаем, где хотим оказаться. Я надеюсь, что мы пробьемся в полуфинал, а затем — в финал», — приводит BBC слова Кейна.
В 1/8 финала Евро-2020 Англия обыграла Германию (2:0). В четвертьфинале турнира англичане встретятся с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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