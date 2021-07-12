Кейн во второй раз в карьере не нанес ни одного удара по воротам соперника в матче за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не смог нанести ни одного удара по воротам в финальном матче чемпионата Европы против Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

Такое случилось с ним только во второй раз в карьере. Англичанин провел за сборную 61 матч, и лишь раз до этого не наносил ни одного удара в матче. Это случилось в 2018 году, когда он провел на поле 29 минут, выйдя на замену в матче со Швейцарией.