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Кейн во второй раз в карьере не нанес ни одного удара по воротам соперника в матче за сборную Англии

01:30
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не смог нанести ни одного удара по воротам в финальном матче чемпионата Европы против Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

Такое случилось с ним только во второй раз в карьере. Англичанин провел за сборную 61 матч, и лишь раз до этого не наносил ни одного удара в матче. Это случилось в 2018 году, когда он провел на поле 29 минут, выйдя на замену в матче со Швейцарией.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года