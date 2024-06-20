Кейн стал третьим англичанином в истории, забившим на четырех крупных турнирах

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметился голом в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024.

30-летний футболист отличился на 18-й минуте. Как отмечает Opta, Кейн стал третьим англичанином в истории, который забивал на четырех крупных турнирах. Ранее это удавалось Майклу Оуэну и Уэйну Руни.

Также Кейн — первый англичанин, забивший 5+ голов и на Евро, и на чемпионате мира.

Всего на счету нападающего 50 забитых мячей за «Баварию» и сборную Англии в этом сезоне.