Кейн стал первым игроком сборной Англии, сделавшим дубль в плей-офф Евро

Форвард сборной Англии Харри Кейн сделал дубль в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Благодаря этому он установил новое достижение.

Как сообщает Squawka, нападающий стал первым игроком сборной своей страны, который забил дважды в одном матче плей-офф Евро.

Англичане ведут 4:0. Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.