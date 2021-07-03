Кейн стал первым игроком сборной Англии, сделавшим дубль в плей-офф Евро
3 июля 2021, 23:26
Форвард сборной Англии Харри Кейн сделал дубль в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Благодаря этому он установил новое достижение.
Как сообщает Squawka, нападающий стал первым игроком сборной своей страны, который забил дважды в одном матче плей-офф Евро.
Англичане ведут 4:0. Победитель этого матча в 1/2 финала сыграет со сборной Дании.
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