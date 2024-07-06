Капитан сборной Англии Кейн: «Саутгейт дал нам многое, и мы должны отплатить ему тем же»

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что игроки должны «отблагодарить» главного тренера команды Гарета Саутгейта хорошей игрой в четвертьфинальном матче Евро-2024 против Швейцарии.

«Я знаю, что тренер иногда подвергается критике и нападкам, но в конечном счете это ведь мы играем на поле. Мы чувствуем, что Саутгейт дал нам так много, он один из самых успешных тренеров в истории Англии, и мы должны выйти на поле и отплатить ему тем же», — приводит Goal слова Кейна.

Также он прокомментировал достижение Саутгейта, который провел 100 матчей на посту главного тренера сборной Англии.

«Это невероятное достижение. Что бы мы могли сделать для него? Думаю, все, что он хочет, — это победить, так что, надеюсь, мы сможем выиграть, и это будет лучшим подарком, о котором он мог бы просить», — добавил футболист.

Матч между командами пройдет 6 июля в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

В 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария прошла Италию (2:0), а сборная Англии обыграла Словакию со счетом 2:1.