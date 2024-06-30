Кейн — о выходе сборной Англии в четвертьфинал Евро: «Это одна из моих лучших побед в карьере»

Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.).

«Это одна из моих лучших побед в карьере. Сумасшедший набор эмоций. Попасть в итоговый протокол было, конечно, фантастически. Удивительное чувство, и, надеюсь, мы сможем использовать эту энергию в четвертьфинале. Мы команда, которая готова пойти до конца ради победы. Это то, что нам было нужно. Это было наше лучшее выступление? Нет. Но мы продолжали идти и создавать моменты.

Мы хотим играть лучше и показывать хороший футбол. Джуд Беллингхэм любит важные моменты и любит действовать. Если это не выпадет мне, я надеялся, что это выпадет Джуду. У него гораздо больше гибкости, чем у меня», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

На гол Ивана Шранца англичане ответили точным ударом Джуда Беллингема на 90+5-й минуте, а также голом Харри Кейна на 91-й минуте.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.