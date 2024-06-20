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Кейн — о ничьей с Данией: «Англия еще не вышла в плей-офф, это цель номер один»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Мы можем быть лучше с мячом и без него. Думаю, что признак хорошей команды — это то, что она может быть не в лучшей форме, но все равно добивается результата. Мы еще не вышли в плей-офф, это цель номер один. Я уверен, что дома будет много шума и разочарований, но пора сохранять спокойствие», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.

Гарри Кейн
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
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