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Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на крупных турнирах

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Форвард сборной Англии Харри Кейн забил в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020. Это его десятый мяч за сборную на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы).

Как сообщает Opta, нападающий повторил рекорд Гари Линекера, в активе которого также 10 голов. Следующий мяч выведет Кейна в единоличные лидеры по этому показателю.

По ходу дополнительного времени Англия ведет 2:1. Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля