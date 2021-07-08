Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на крупных турнирах

Форвард сборной Англии Харри Кейн забил в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020. Это его десятый мяч за сборную на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы).

10 — Harry Kane is now England's joint-highest goalscorer in major tournaments (EUROs/World Cup), moving level with Gary Lineker on 10 goals. Rebound. #ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/Cp94XPPiyU — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2021

Как сообщает Opta, нападающий повторил рекорд Гари Линекера, в активе которого также 10 голов. Следующий мяч выведет Кейна в единоличные лидеры по этому показателю.

По ходу дополнительного времени Англия ведет 2:1. Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.