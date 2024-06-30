Кейн — о четвертьфинале Евро против Швейцарии: «Это будет тяжелая игра»

Форвард сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2024 против Швейцарии.

«Еще одна большой матч. Это будет тяжелая игра против Швейцарии. В этом турнире каждая игра сложна. В конечном счете, многие из этих турниров посвящены духу и поиску пути к победе. Мы показали многое и нам нужно продолжать это делать», — приводит слова Кейна BBC Sport.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.