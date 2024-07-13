Кейн: «Мы собираемся отдать все силы, чтобы привезти трофей Евро в Англию»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о финале Евро-2024 против Испании.

«Я думаю, это будет означать многое для страны, если мы выиграем. Для профессионального футболиста это будет самое невероятное чувство, и я уверен, что и для болельщиков. Это было бы что-то особенное. Последние Евро завершились тяжело, поэтому мы испытываем дополнительный голод и огонь, чтобы убедиться, что этот матч пойдет по-нашему сценарию, но мы также знаем, что это будет чрезвычайно тяжелая ночь.

Мы хорошо подготовились. Все сводится к мелким деталям, которые нам удалось прояснить на протяжении всего турнира. Нам понадобится это и даже больше в завтрашнем финале. Это будет большая битва. Мы собираемся отдать все силы, и завтра мы очень надеемся стать командой, которая привезет трофей в Англию", — приводит слова Кейна BBC Sport.

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.