Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:00

Де Брейне — о Лукаку: «Я считаю, что он проводит отличный турнир»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне поделился мнением об игре форварда команды Ромелу Лукаку в матче группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0). На турнире Лукаку забил три гола, но все они были отменены.

«Ромелу провел сегодня отличную игру. Он очень самоотвержен, вы видели, как он вывел на удар Юри Тилеманса (Тилеманс открыл счет в матче с Румынией. — Прим. «СЭ»). Я считаю, что он проводит отличный турнир», — приводит слова Де Брейне сайт УЕФА.

Ромелу Лукаку. Лукаку — главный неудачник Евро-2024. Судьи отменили три гола форварда сборной Бельгии

В заключительном туре группового турнира Бельгия сыграет против Украины, а Румыния встретится со Словакией. Матчи пройдут 26 июня.

Кевин де Брейне
Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
0
Читайте также
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Арбитры Евро-2024 допустили несколько грубейших ошибок
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Балахнин: «Отсутствие Мбаппе сильно сказалось на игре сборной Франции»
Бельгия — Румыния: видеообзор матча Евро-2024
Турция — Португалия: видеообзор матча Евро-2024
Грузия — Чехия: видеообзор матча Евро-2024
Невезение Лукаку, кошмарный автогол Турции, исторический результат Грузии. Как прошел очередной день Евро
Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Отсутствие Мбаппе сильно сказалось на игре сборной Франции»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости