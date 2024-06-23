Де Брейне: «Я еще не решил, когда закончу карьеру в сборной Бельгии»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне ответил на вопрос о завершении международной карьеры.

«Я играю в сборной Бельгии уже более 10 лет, и у меня есть много знаний, которые я могу передать молодым игрокам, но я еще не решил, когда закончу карьеру», — приводит слова де Брейне УЕФА.

32-летний футболист всего сыграл за сборную Бельгии 103 матча во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 49 результативных передач.

На Евро-2024 бельгийцы проиграли Словакии (0:1) и победили Румынию (2:0) в группе Е. 26 июня в заключительном туре группового турнира Бельгия сыграет с Украиной.