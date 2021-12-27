Кьер о приступе Эриксена: «Слов «кошмарно» и «непостижимо» будет недостаточно»
Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер вспомнил о случае с сердечным приступом полузащитника Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
«Непросто описать тот момент. Слов «кошмарно» и «непостижимо» будет недостаточно. Я действовал инстинктивно, думать не было времени. Мы все делали, что могли, чтобы помочь ему. Ужасный, просто ужасный момент», — цитирует Кьера TV2.
В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
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Дополнительная информация:
https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-12-24-det-her-var-svaert-meget-svaert-siger-simon-kjaer
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