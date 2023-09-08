Кенни: «Не могу винить своих игроков за поражение от Франции»

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал поражение от Франции (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«В первом тайме у Франции было не так уж много моментов. Я не могу винить своих игроков, думаю, они отдали все силы. Для многих игроков это лучшая команда, с которой они когда-либо сталкивались. Матч с Нидерландами? Мы не питаем иллюзий. Это будет очень, очень трудный момент», — цитирует пресс-служба УЕФА Кенни.

Франция набрала 15 очков и возглавляет группу В с 15 очками. Ирландия идет на четвертой строчке (3 очка).