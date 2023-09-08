Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:38

Кенни: «Не могу винить своих игроков за поражение от Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал поражение от Франции (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«В первом тайме у Франции было не так уж много моментов. Я не могу винить своих игроков, думаю, они отдали все силы. Для многих игроков это лучшая команда, с которой они когда-либо сталкивались. Матч с Нидерландами? Мы не питаем иллюзий. Это будет очень, очень трудный момент», — цитирует пресс-служба УЕФА Кенни.

Франция набрала 15 очков и возглавляет группу В с 15 очками. Ирландия идет на четвертой строчке (3 очка).

Маркус Тюрам. Голландцев вдохновил визит ван Гала, Тюрам осчастливил отца, Сербия проиграла схватку за лидерство
Футбол
Сборная Ирландии по футболу
0
Читайте также
Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта
Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму
В США признали мощь российской установки «Корнет»
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам: «Сожалею, что Франция не забила больше двух мячей»
Новости
RSS RSS
Все новости