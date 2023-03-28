Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Игры
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:35

Кенни: «Разочарованы, что не набрали очко в матче с Францией»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стивен Кенни.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал поражение от Франции (0:1) в отборочном турнире Евро-2024.

«Мы очень расстроены поражением в этом матче. Хотели набрать очки, но не сделали этого. Игроки выложились на полную. Публика была потрясающей. Франция очень сильно прессинговала нас, но мы справлялись с этим хорошо. Им не удалось создать много моментов. Разочарованы, что не набрали очко. Но это длинный путь, и в июне у нас будет еще борьба за 6 очков», — цитирует пресс-служба УЕФА .

Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.

Футбол
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павар: «Сэйв Меньяна позволил сборной Франции остаться в игре»

Ирландия — Франция: видеообзор матча отборочного турнира Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости