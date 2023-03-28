Кенни: «Разочарованы, что не набрали очко в матче с Францией»

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал поражение от Франции (0:1) в отборочном турнире Евро-2024.

«Мы очень расстроены поражением в этом матче. Хотели набрать очки, но не сделали этого. Игроки выложились на полную. Публика была потрясающей. Франция очень сильно прессинговала нас, но мы справлялись с этим хорошо. Им не удалось создать много моментов. Разочарованы, что не набрали очко. Но это длинный путь, и в июне у нас будет еще борьба за 6 очков», — цитирует пресс-служба УЕФА .

Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.