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Кьеллини станет первым футболистом, сыгравшим пять матчей против одной и той же команды на Евро

21:35
Джорджо Кьеллини. Фото Reuters
Джорджо Кьеллини. Фото Reuters
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Испании. Благодаря этому он установил новое достижение.

Как сообщает Opta, защитник станет первым футболистом, сыгравшим пять матчей против одной и той же команды на Евро. Для него это пятый матч против Испании на чемпионатах Европы.

Игра состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Италия — Испания

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