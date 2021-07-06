Кьеллини станет первым футболистом, сыгравшим пять матчей против одной и той же команды на Евро

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Испании. Благодаря этому он установил новое достижение.

Как сообщает Opta, защитник станет первым футболистом, сыгравшим пять матчей против одной и той же команды на Евро. Для него это пятый матч против Испании на чемпионатах Европы.

Игра состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.