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Кайл Уокер поделился эмоциями после поражения Англии в финале Евро-2024

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился эмоциями после поражения команды в финале Евро-2024 против Испании (1:2). Он также поблагодарил персонал и болельщиков команды за поддержку.

«Эта боль не утихнет еще долгое время. У нас была уверенность, что пришло наше время завоевать титул, но этого не случилось. В этом большая заслуга Испании, которая отлично нам противостояла», — написал Уокер в своих соцсетях.

Чемпионом Европы 2024 года стала сборная Испании. В финале испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. «Красная фурия» завоевала трофей в четвертый раз в истории, что является рекордным показателем.

После неудачи на Евро-2024 главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост.

Кайл Уокер
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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