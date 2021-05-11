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Кавазашвили ждал вызова Гильерме в сборную России

19:09
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Двукратный чемпион СССР, бывший вратарь «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили прокомментировал расширенный состав сборной России на Евро-2020. Он отметил, что ожидал вызова в команду голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме.

«Обсуждать действия Черчесова я не имею права, — цитирует Кавазашвили Газета.Ru 11 мая. — Во-первых, как профессиональный вратарь, во-вторых, как его друг. В-третьих, он, как главный тренер, себе хуже делать не будет. Но у меня есть свое мнение, и я его всегда говорю и никогда не стесняюсь высказаться. Я скажу: на сегодняшний день самый сильный вратарь — это Гильерме.

Потому что в этом сезоне он отыграл великолепно, «Локомотив» благодаря его профессиональным действиям все-таки завоевал право остаться в лидирующей группе чемпионата России. Я ждал, что его фамилия будет в списке. Но это уже пускай берет на себя ответственность Станислав Саламович — это его право. Он тоже вратарь и знает, кого вызывать».

В сборную России были вызваны четыре вратаря: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»). С полным списком можно ознакомиться здесь.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/11/n_15965252.shtml

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