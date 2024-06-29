Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:10

Кавазашвили считает, что победитель в матче Испания - Грузия будет выявлен по пенальти

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Испания – Грузия в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Испания – это очень слаженная, сильная и атакующая команда, но мотивация у грузин на сегодняшний день просто зашкаливает. Они поняли, что могут играть наравне со всеми сборными на чемпионате Европы. Если спрашивать меня о том, какой будет результат в матче, то я отвечу, что возможно будет ничья и в конце будет серия пенальти для выявления победителя.

У грузин замечательный вратарь, их защитная линия играет хорошо и дисциплинированно. Поэтому есть шанс, что они могут добиться ничьи, а вот дальше, в серии пенальти, все будет зависеть от того, кто будет хладнокровнее исполнять. Мамардашвили сейчас способен на то, чтобы отразить пару пенальти. Испанский вратарь тоже хорош, поэтому будем смотреть, какая будет борьба», – сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч 1/8 финала Евро-2024 Испания – Грузия пройдет в воскресенье, 30 июня и начнется в 22.00 (мск).

(Денис Сафронов)

Анзор Кавазашвили
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
7
3
Читайте также
Фигурист Кутовой решил начать карьеру писателя
Нгапет, Вембаньяма и Мбаппе высказались о смене власти во Франции
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
Дубль и нытье Винисиуса, первый гол от игрока РПЛ и отдых для Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 29 июня
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: расписание и результаты матчей 1/8 финала чемпионата Европы
Германия — Дания: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024
Швейцария — Италия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024
Спаллетти против Якина и Германия, которой не простят поражение: 29 июня на Евро-2024
Арустамян — о шансах Италии на Евро: «Четвертьфинал будет хорошим итогом»
Швейцария — Италия: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швейцария — Италия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Германия — Дания: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости