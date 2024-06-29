Кавазашвили считает, что победитель в матче Испания - Грузия будет выявлен по пенальти

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Испания – Грузия в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Испания – это очень слаженная, сильная и атакующая команда, но мотивация у грузин на сегодняшний день просто зашкаливает. Они поняли, что могут играть наравне со всеми сборными на чемпионате Европы. Если спрашивать меня о том, какой будет результат в матче, то я отвечу, что возможно будет ничья и в конце будет серия пенальти для выявления победителя.

У грузин замечательный вратарь, их защитная линия играет хорошо и дисциплинированно. Поэтому есть шанс, что они могут добиться ничьи, а вот дальше, в серии пенальти, все будет зависеть от того, кто будет хладнокровнее исполнять. Мамардашвили сейчас способен на то, чтобы отразить пару пенальти. Испанский вратарь тоже хорош, поэтому будем смотреть, какая будет борьба», – сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч 1/8 финала Евро-2024 Испания – Грузия пройдет в воскресенье, 30 июня и начнется в 22.00 (мск).

(Денис Сафронов)