Каряка: «С Данией мы увидим прежнего Дзюбу»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка оценил шансы национальной команды в матче 3-го тура группового турнира Евро-2020 против сборной Дании.

— У сборной России есть шансы сыграть удачно. Я больше склонен к тому, что будет ничья, но с такими мыслями нельзя выходить на поле. Надо попробовать застраховаться от невынужденных ошибок. Когда мы организованы, нет проблем в обороне. Я даже не сомневаюсь, что у нас будут шансы забить, — отметил Каряка в интервью «РБ Спорт».

— Как вы считаете, лучше поставить «автобус» у своей штрафной или напротив, взять под контроль мяч и искать шанса впереди?

— С датчанами будет сложно взять мяч под контроль.Там собраны очень квалифицированные футболисты. Наверное, надо будет больше думать об обороне и искать свой шанс у чужих ворот.

— Вы ждете замен в составе сборной России по сравнению с матчем против Финляндии?

— Вратарь останется. Если изменения, то только в обороне. Непонятно, в каком состоянии находится Фернандес. Если он не сможет, тогда только вариант с Караваевым. А вот Кузяев на месте левого защитника — это не его позиция. Ему лучше играть в центре поля: опорным, под нападающими. Он хорошо двигается и разгоняет атаки. В центре поля у него больше вариативности, чем на фланге. Был бы Жирков, он бы там играл.

— Вас устраивает Дзюба в роли центрфорварда?

— Главное, чтобы он устраивал тренеров сборной России. Думаю, что с Данией мы увидим прежнего Дзюбу. На него надеются, в него верят. Он умеет принимать мяч, забивать и скапливать на себя игроков. Да, пока не все получается, но сборная России разгоняется по ходу турнира.

Игра состоится сегодня, 21 июня, в Копенгагене. Начало — в 22.00 (мск). Сборную России устроит победа или ничья при условии, что в параллельном матче Бельгия обыграет Финляндию в Санкт-Петербурге.