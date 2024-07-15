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Карвахаль надеется, что обладателем «Золотого мяча»-2024 станет испанец

Алина Савинова
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Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль оценил свои шансы получить «Золотой мяч» в 2024 году. По его мнению, настало время, чтобы испанский игрок вновь завоевал награду.

«Я надеюсь, что награду выиграет испанец. Испанский футбол этого заслуживает. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. Думаю, я мог бы быть среди претендентов не только за титулы, которые я завоевал в этом сезоне, но и за свою игру. Но я об этом не думаю», — цитирует Карвахаля ESPN.

 
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В прошедшем сезоне 32-летний Карвахаль выиграл ла лигу и Лигу чемпионов вместе с «Реалом». Также он стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании. На турнире он провел 5 матчей и отметился одним голом.

Источник: ESPN
Даниэль Карвахаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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