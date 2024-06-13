Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:07

Каррера назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил «СЭ» на вопрос, какую сборную он будет поддерживать на чемпионате Европы-2024.
«На Евро-2024 буду болеть только за сборную Италии! Верю, что она может повторить триумф прошлого турнира!» — сказал Каррера «СЭ».
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. На предстоящем турнире итальянцы сыграют в группе B с Испанией, Хорватией и Албанией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Массимо Каррера
1
3
Читайте также
Аленичев рассказал, какой финал ожидает увидеть на Евро-2024
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Журналисту, слившему инсайды о «Зените», грозит суд. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Что означает прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Сборная Украины будет под усиленной охраной в Германии во время Евро-2024
Мейра заявил, что сборная России отобралась бы на чемпионат Европы в случае допуска
Рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Европы 2024
Группа C Евро-2024: фавориты англичане, братья сербы и старые знакомые словенцы
Сербские журналисты рассказали, чего ждут от своей команды на Евро-2024
Владимир Ильин: «На Евро-2024 буду держать кулаки за Роналду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе пропустил открытую тренировку сборной Франции в Падерборне

Сборная Украины будет под усиленной охраной в Германии во время Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости