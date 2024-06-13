Каррера назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил «СЭ» на вопрос, какую сборную он будет поддерживать на чемпионате Европы-2024.

«На Евро-2024 буду болеть только за сборную Италии! Верю, что она может повторить триумф прошлого турнира!» — сказал Каррера «СЭ».

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. На предстоящем турнире итальянцы сыграют в группе B с Испанией, Хорватией и Албанией.