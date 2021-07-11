Каррагер похвалил сборную Англии за игру в первом тайме финала Евро-2020 против Италии
Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер похвалил английскую команду за игру в первом тайме финала Евро-2020 против Италии.
«Качество игры Англии в первые полчаса просто невероятное, особенно с учетом того, какое давление оказывается на футболистов», — написал у себя в Twitter Каррагер.
The quality from @England in this first 30 mins has been outstanding, even better when you consider the pressure involved. #Euro2020Final #EnglandvsItaly— Jamie Carragher (@Carra23) July 11, 2021
На момент публикации новости идет 39-я минута финала Евро-2020. Англичане ведут со счетом 1:0 благодаря голу Люка Шоу на 2-й минуте встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю