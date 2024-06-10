Карпин назвал фаворитов Евро-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие сборные считает фаворитами Евро-2024.

«Как обычно — Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то еще выстрелит», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Сборная России не участвовала в отборочном турнире Евро-2024 из-за отстранения от соревнований под эгидой УЕФА.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.