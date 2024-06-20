Карничник признан лучшим игроком матча Словения — Сербия

Защитник сборной Словении Жан Карничник стал лучшим игроком матча группового турнира Евро-2024 против Сербии (1:1).

29-летний словенец забил гол на 69-й минуте встречи, открыв счет.

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном туре группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Оба матча пройдут 25 июня.