Карничник признан лучшим игроком матча Словения — Сербия
Защитник сборной Словении Жан Карничник стал лучшим игроком матча группового турнира Евро-2024 против Сербии (1:1).
29-летний словенец забил гол на 69-й минуте встречи, открыв счет.
Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.
В заключительном туре группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Оба матча пройдут 25 июня.
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