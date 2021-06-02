Караваев прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче с Польшей

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал ничью со сборной Польши (1:1) в товарищеском матче.

«Конечно, тяжелая игра получилась, тем более, после непростых сборов. Тяжеловато, но, считаю, смотрелись неплохо. Создавали моменты, могли выиграть, но сложилось так, как сложилось. Сыграли вничью, будем готовиться к следующей игре. Мой гол? Хорошая передача от Саши Головина, включился, забил. Трудовой гол получился. Очень рад, что забил второй мяч за сборную.



Нынешнее физическое состояние? Не прямо хорошее, врать не буду, но чувствую себя хорошо. Потихоньку вхожу в ритм после тяжелой недели. Думаю, в будущем будет еще лучше», — сказал Караваев в интервью YouTube-каналу сборной России.

<br>

Сборная России ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).