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Караваев отметил, что сборная Украины сделала много ошибок

01:45
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Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Это, конечно, была очень тяжелая игра, — цитирует Караваева сайт УЕФА. — Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.

Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов.

У нас тоже была пара моментов. Но класс сказывается, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам".

В полуфинале Англия сыграет со сборной Дании.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/

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Евгений Петров все материалы автора

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