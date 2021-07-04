Караваев отметил, что сборная Украины сделала много ошибок

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Это, конечно, была очень тяжелая игра, — цитирует Караваева сайт УЕФА. — Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.

Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов.

У нас тоже была пара моментов. Но класс сказывается, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам".

В полуфинале Англия сыграет со сборной Дании.