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Караваев о победе над Финляндией: «Главное — набрали три очка»

19:09
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал итог матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (1:0).

— Тяжело было выходить вместо Марио?

— Всегда тяжело выходить на замену. Но даже запасные футболисты всегда должны быть готовы.

— Можно ли проецировать эту победу на игру с Данией?

— Проецировать ничего не будем. Финны — хороший соперник, который пытался играть в футбол. Самое главное — три очка, выполнили задачу. Готовимся к следующей игре.

— В 2008 году Россия тоже проиграла крупно в первом матче, потом победила 1:0, а в третьем туре обыграла скандинавов. Видите ли вы связь с этим Евро?

— Не хочется об этом говорить. Готовимся от игре к игре, три очка — самое главное. В Дании обязательно надо победить, постараемся это сделать, хочется порадовать болельщиков.

— Удивила ли вас Финляндия?

— Мы готовились к Финляндии, знали сильные и слабые стороны соперника. Больше нечего добавить.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи