Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:15

Карадениз прокомментировал выступление Кварацхелии на Евро

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный в прошлом полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением об игре в сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024. Команда вышла из группы, но в 1/8 финала проиграла Испании (1:4).

— Как вам сборная Грузии и Хвича? Сильно вас удивили или вы ожидали от Квары большего?

— Сборная Грузии играла достаточно неплохо, показывала хороший футбол. Они делали ставку на оборону и быстрые контратаки. Если говорить о Хвиче Кварацхелии, он тоже неплохо себя показал, был хорош, — цитирует Карадениза Sport24.

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, заняв третье место в таблице на групповом этапе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-661947-karadeniz-otsenil-vystupleniye-kvaratskhelii-na-yevro-byl-khorosh
Гекдениз Карадениз
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
1
Читайте также
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
Демираль оформил дубль в матче Евро-2024 против Австрии
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов: «Отчасти чемпионат Европы посвящен голкиперам — практически нет явных ляпов»

Павлиашвили: «Грузинский народ встретил игроков со слезами гордости и радости. Люблю их, как своих сыновей»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости