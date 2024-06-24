Капитан сборной Венгрии Собослаи посвятил Варге победу над Шотландией на Евро-2024

Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи заявил, что команда посвятила нападающему Барнабашу Варге победу в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы с Шотландией (1:0).

«Посвящаем эту победу Варге и надеемся, что с ним все в порядке», — цитирует Собослаи Федерация футбола Венгрии в социальной сети X (ранее Twitter).

29-летний форвард потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.