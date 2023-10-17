Капитан сборной Швеции Линделеф рассказал, что взял на себя инициативу остановить матч с Бельгией

Защитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Швеции Виктор Линделеф заявил, что самолично инициировал остановку матча с национальной командой Бельгии в рамках отборочного раунда Евро-2024.

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к общему решению, что игру нужно остановить. Самое главное, что шведы сейчас в безопасности. Страшно, что ты в опасности, потому что носишь шведские цвета. Что теперь? Бельгия прошла квалификацию, нужно ли нам доигрывать матч? Здесь я чувствую себя в безопасности. Должен сказать, стадион был едва ли не самым безопасным местом», — приводит слова Линделефа Het Nieuwsblad.

16 октября в Брюсселе были убиты два болельщика в футболках сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА прервал игру по соображениям безопасности.

Сообщалось, что около 35 тысяч человек четыре часа ждали эвакуации на арене «Стадион Короля Бодуэна» после остановки матча.

Недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

Позже стало известно, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами.