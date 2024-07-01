Капитан сборной Грузии Кашия: «Мы гордимся тем, как представили страну на первом крупном для нее турнире»

Защитник и капитан сборной Грузии Гурам Кашия оценил игру команды на чемпионате Европы-2024.

В воскресенье, 30 июня команда уступила Испании (1:4) в 1/8 финала турнира.

«Это было прекрасное приключение для нас. Мы очень гордимся тем, чего достигли. Да, нам не удалось добиться желаемого результата в матче с Испанией, но мы довольны тем, как представили свою страну на первом для нее крупном турнире», — приводит официальный сайт УЕФА слова Кашии.

Грузия впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Евро-2024.