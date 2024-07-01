Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:57

Капитан сборной Грузии Кашия: «Мы гордимся тем, как представили страну на первом крупном для нее турнире»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник и капитан сборной Грузии Гурам Кашия оценил игру команды на чемпионате Европы-2024.

В воскресенье, 30 июня команда уступила Испании (1:4) в 1/8 финала турнира.

«Это было прекрасное приключение для нас. Мы очень гордимся тем, чего достигли. Да, нам не удалось добиться желаемого результата в матче с Испанией, но мы довольны тем, как представили свою страну на первом для нее крупном турнире», — приводит официальный сайт УЕФА слова Кашии.

Грузия впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Евро-2024.

Гурам Кашия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
0
Читайте также
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Полузащитник сборной Грузии Кочорашвили о вылете с Евро-2024: «Мы вернемся и станем сильнее»
Де ла Фуэнте о победе Испании над Грузией: «После первого тайма попросил игроков успокоиться»
Испания — Грузия: видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024
Англию выбьет Якин, а битва Испании и Германии станет скрытым финалом Евро
Нико Уильямс: «Поздравляю сборную Грузии, я впечатлен игрой этой команды»
Нико Уильямс установил уникальный рекорд чемпионатов Европы в матче с Грузией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник сборной Грузии Кочорашвили о вылете с Евро-2024: «Мы вернемся и станем сильнее»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости