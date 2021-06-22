Капитан сборной Финляндии Спарв не удивится, если Бельгия выйдет в финал Евро-2020

Капитан сборной Финляндии Тим Спарв поделился впечатлениями после матча со сборной Бельгии (0:2) на Евро-2020.

«Я бесконечно расстроен, — цитирует Справа официальный сайт УЕФА 22 июня. — Мы очень хорошо защищались, трудились изо всех сил. Я надеялся на большее. Но не удивлюсь, если Бельгия выйдет в финал».

В составе победителей отличился Ромелу Лукаку, а Лукас Градецки забил в свои ворота.