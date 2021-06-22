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Капитан сборной Финляндии Спарв не удивится, если Бельгия выйдет в финал Евро-2020

02:36
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Капитан сборной Финляндии Тим Спарв поделился впечатлениями после матча со сборной Бельгии (0:2) на Евро-2020.

«Я бесконечно расстроен, — цитирует Справа официальный сайт УЕФА 22 июня. — Мы очень хорошо защищались, трудились изо всех сил. Я надеялся на большее. Но не удивлюсь, если Бельгия выйдет в финал».

В составе победителей отличился Ромелу Лукаку, а Лукас Градецки забил в свои ворота.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/

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