Капитан сборной Финляндии готов сыграть с Данией

Капитан сборной Финляндии Тим Спарв заявил, что готов к матчу Евро-2020 против Дании. Игра состоится 12 июня в 19.00 по московскому времени.

«Мы провели хорошую тренировочную неделю. Я в хорошей форме и готов к игре, если тренер решит выставить меня на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Спарва.

Напомним, что соперниками Дании и Финляндии по группе являются также команды Бельгии и России.