Капитан сборной Дании: «Выход в полуфинал Евро — не предел наших мечтаний»
Капитан сборной Дании Симон Кьер подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Чехии (2:1).
«У нас была цель перед началом этого турнира — мы хотели вернуться на «Уэмбли». Я бы солгал, если бы сказал, что выход в полуфинал — предел наших мечтаний. Сейчас нам нужно восстановиться, ведь через четыре дня нас ждет другой важный матч.
К счастью, сегодня мне пришлось делать то, что мне нравится больше всего, — выигрывать верховые мячи. Нам пришлось изрядно потрудиться, и мы могли бы сыграть лучше. Может быть, мы слишком многое позволяли сопернику, но в то же время уверенно сыграли в защите", — цитирует Кьера официальный сайт УЕФА.
В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/
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