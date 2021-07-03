Капитан сборной Дании Симон Кьер подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы против Чехии (2:1).

«У нас была цель перед началом этого турнира — мы хотели вернуться на «Уэмбли». Я бы солгал, если бы сказал, что выход в полуфинал — предел наших мечтаний. Сейчас нам нужно восстановиться, ведь через четыре дня нас ждет другой важный матч.

К счастью, сегодня мне пришлось делать то, что мне нравится больше всего, — выигрывать верховые мячи. Нам пришлось изрядно потрудиться, и мы могли бы сыграть лучше. Может быть, мы слишком многое позволяли сопернику, но в то же время уверенно сыграли в защите", — цитирует Кьера официальный сайт УЕФА.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.