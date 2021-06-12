Капитан сборной Дании не смог справиться с эмоциями и попросил замену в матче с Финляндией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, почему заменил капитана команды Симона Кьера по ходу матча группового этапа Евро-2020 против Финляндии (0:1).

«Для Симона это было шоком. Это слишком сильно отразилось на нем. Он не мог продолжать матч. Кьер попробовал выйти на поле, но из этого ничего не получилось.

Кьер и Эриксен — близкие друзья. Я понимаю его эмоции», — цитирует тренера TV 2.

Лучшим игроком матча был признан датский полузащитник Кристиан Эриксен. В концовке первого тайма встречи он упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.