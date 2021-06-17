Капитан сборной Дании Кьяер выступил с заявлением по поводу произошедшего с Эриксеном
Капитан сборной Дании Симон Кьяер перед матчем Евро-2020 с командой Бельгии высказался по поводу случившегося с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
«Это были особенные дни, когда футбол не был самой важной частью. Шок навсегда останется со мной. Он стал частью всех нас. Единственное, что действительно важно и имеет значение — то, что с Кристианом все в порядке!» — написал футболист.
Футболист также сообщил, что гордится своей командой и благодарен каждому игроку.
Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Дании с Финляндией (0:1). Первую помощь игроку оказал товарищ по команде Симон Кьяер, он сделал ему массаж сердца и не дал проглотить язык. Позднее выяснилось, что у Эриксена был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.
Сегодня, 17 июня, Дания сыграет с Бельгией. Начало — в 19.00 (мск).
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