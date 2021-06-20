Капитан сборной Дании Кьер впервые рассказал о моменте с Эриксеном

Капитан сборной Дании Симон Кьер в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России рассказал об инциденте с Кристианом Эриксеном.

— Что вы почувствовали в тот момент, когда Кристиан Эриксен упал на газон в матче с Финляндией?

— Я благодарен всем за поддержку. Здорово, что наша команда так отреагировала. Было очень трудно, эмоционально. Мы никогда не забудем этот вечер. Я никогда ничего подобного не видел. Мы рады, что с Кристианом все хорошо, он с семьей. Ему предстоит долгий процесс восстановления, потребуется много времени на это. Пожалуйста, дайте ему время. Что касается нашей команды, то мы будем работать над нашей игрой.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.