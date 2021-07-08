Капитан сборной Дании гордится командой и разочарован поражением в полуфинале Евро-2020
03:47
Капитан сборной Дании Симон Кьер после поражения от Англии (1:2) в 1/2 финала Евро-2020 признался, что гордится командой, но и разочарован.
«Думаю, что со временем мы начинаем замечать некоторые важные вещи. Было трудно осознать все это, но в целом мы провели невероятный турнир. Это больше, чем я надеялся. Я горжусь, но также разочарован, что мы не вышли в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьера.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/
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