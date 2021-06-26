Капитан сборной Чехии может пропустить матч против Голландии
Полузащитник сборной Чехии Владимир Дарида может пропустить матч 1/8 финала чемпионата Европы с командой Нидерландов из-за травмы.
«Дарида получил травму на вчерашнем занятии, и по этой причине он не участвует в тренировке. Он находится у врачей и физиотерапевтов. Решение о том, сможет ли он начать матч с первых минут, будет принято завтра», — цитирует главного тренера команды Ярослава Шилгаву AP.
Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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