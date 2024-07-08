Капитан «Црвены Звезды» Катай назвал плохим выступление Сербии на Евро-2024

Капитан «Црвены Звезды» Александар Катай поделился мнением о выступлении сборной Сербии на Евро-2024 в Германии.

«Никто в Сербии не доволен выступлением команды на Евро-2024. Мы не прошли групповой этап, поэтому для нас этот результат отрицательный. Но с другой стороны, это мои коллеги, мы вместе играем в одной команде. Не хочу сказать ничего плохого. Я не буду никого обвинять и критиковать. Выступили плохо», — сказал Катай.

Сборная Сербии набрала 2 очка и заняла последнее место в группе С.