Бывший тренер «Севильи» Капаррос уверен, что Испания выиграет Евро-2024

Бывший главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос поделился впечатлениями от выхода сборной Испании в финал чемпионата Европы-2024 после победы над Францией (2:1).

«Конечно, по уровню игры испанцы были выше французов. Испания сумела доминировать во всех направлениях игры: в обороне, атаке, в персональных качествах игроков и в физической подготовке. Это все говорит о том, что Испания заслуженно обыграла Францию. Они свой уровень продемонстрировали во всех матчах на чемпионате Европы. В Испании есть футболисты, которые по индивидуальному уровню выделяются. Независимо от того кто пройдет в финал, Испания станет чемпионом. Я об этом говорил ранее, мои слова сейчас подтверждаются», — сказал Капаррос Metaratings.ru.

Сборная Испании сыграет в финале Евро-2024 с победителем в противостоянии Англия — Нидерланды. Последние команды сыграют свой полуфинал 10 июля в 22:00 по московскому времени.