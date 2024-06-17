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Канселу — о Роналду: «Криштиану — наш лидер и капитан»

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Португалии Жоау Канселу поделился мнением о капитане национальной команды Криштиану Роналду перед стартом на Евро-2024.

«Шестой чемпионат Европы Роналду — это результат его упорной работы, таланта и всего, чего он достиг. Криштиану — наш лидер и капитан», — цитирует Канселу Mundo Deportivo.

39-летний португалец может снова стать единоличным лидером по числу чемпионатов Европы. 18 июня Португалия и Чехия сыграют в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Начало — в 22.00 мск.

Жоау Канселу
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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