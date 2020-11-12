Канделаки сожалеет о том, что Грузия не попала на Евро-2020

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила сожаление в связи с тем, что сборная Грузии не вышла на Евро-2020. В финале плей-офф грузины уступили команде Македонии (0:1).

«Безумно хотела увидеть сборную Грузии на чемпионате Европы, — написала Канделаки в Telegram. — Ребята были в одной (победе от исполнения своей и моей мечты. Очень жаль, что этого не случилось».

Единственный мяч забил Горан Пандев. Македонцы на Евро сыграют в группе С с командами Голландии, Украины и Австрии.