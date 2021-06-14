Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу ситуации в прямом эфире канала, когда комментатор Дмитрий Губерниев поспорил с гостьей студии Ольгой Бузовой и довел женщину до слез.

«Прямо сейчас все обсуждают эфир «Матч ТВ» с Олей Бузовой. Ее слезы и ее выдержку.

Что поделать. Мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью.

Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что доОлжно. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. В том числе и тех, кто после матча Бельгия — Россия в очередной раз начал выражать свое разочарование и рассуждать о провале сборной на Евро.

Я же думаю, что все у нас получится. Ровно потому, что эта сборная вызывает такие эмоции, не оставляя равнодушными никого: от рядового любителя спорта до Оли Бузовой.

Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что так сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде: от криков в ее поддержку, слез и переживаний, до улыбок и поцелуев, для которых время еще настанет», — написал Канделаки в своем Telegram-канале.

В прямом эфире Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Это вызвало очень бурную реакцию у Бузовой и даже довело ее до слез.