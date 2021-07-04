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Канделаки: «Англия отменила Украину в четвертьфинале»

00:25
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала итог матча 1/4 финала чемпионата Европы Украина — Англия (0:4).

«Англия отменила Украину в четвертьфинале — 4:0, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. - Футбол, начиная с 50-й минуты, можно было смело заканчивать — украинцы вперед не шли, боясь пропустить еще больше, а англичане снисходительно перекатывали мяч поперек поля.

Понятно, что среди моих любимых комментаторов и критиков найдутся те, кто скажет «А Россия-то и из группы не вышла!», но это все про злорадство и политику, которые к сегодняшней игре отношения не имеют.

Поднимаясь вверх по турнирной лестнице, рано или поздно встретишь дракона. Если сам не дракон, конечно".

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля