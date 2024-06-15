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Канчельскис — о Евро-2024: «Сейчас нет фаворитов, звезд в командах — раз, два и обчелся»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил участников чемпионата Европы-2024.

«Думаю, на Евро-2024 будет много команд, которые удивят. Футбол сейчас выравнялся. Сейчас нет фаворитов, какими раньше были Германия, Испания, Италия. Тогда там было по три-четыре звезды в командах, а сейчас звезд — раз, два и обчелся. Нет уже таких команд, какие были раньше. Сюрпризов будет много, уверен. Все хотят добиваться результата. Не придется удивляться, если какая-то неименитая сборная дойдет далеко. Удивлений как раньше не будет», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Финальная часть чемпионата Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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